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Şarjdaki cep telefonu bomba gibi patladı!

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Ahmet Cirit'in şarja bıraktığı cep telefonu, ısınarak bomba gibi patladı.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:29
Şarjdaki cep telefonu bomba gibi patladı!

Olay, dün öğle saatlerinde Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Cirit'in şarjda bıraktığı cep telefonu, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte evde yangın çıkarken, mahalle sakinleri yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet Cirit, ailesi ve komşularıyla birlikte yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

Yangın nedeniyle eşyaları yanan Ahmet Cirit'in eşi Hatice Cirit, sinir krizi geçirdi. Cirit'e ambulanstaki sağlık ekipleri müdahale etti.

Ahmet Cirit, evdeki eşyaların yandığını belirterek, "Telefon şarjdaydı, bir anda bomba gibi patladı. Sanırım bataryası patladı. Patlamanın etkisi ile evde yangın çıktı, itfaiyeye haber verdik" dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 11:29
  1. Cep telefonu
  2. patlama
  3. yangın

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