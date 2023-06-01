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Teknoloji Şarj teknolojisiyle dikkat çeken dünya devinden sürpriz! Türkiye'ye geliyor, harekete geçildi: Şimdiden talep patladı
Teknoloji

Şarj teknolojisiyle dikkat çeken dünya devinden sürpriz! Türkiye'ye geliyor, harekete geçildi: Şimdiden talep patladı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:07:00 - 2023-06-01 22:12:09
Şarj teknolojisiyle dikkat çeken dünya devinden sürpriz! Türkiye'ye geliyor, harekete geçildi: Şimdiden talep patladı

Gün aşırı kesintisiz kullanım sunan bataryası, şarj özellikleri ve tasarımı ile dikkat çeken Infinix NOTE 30, çok yakında Türkiye'de satışa çıkacağı bildirildi. Büyük hamle: Infinix Note 30 Türkiye’ye geliyor! İşte özellikleri

Gün aşırı kesintisiz kullanım sunan bataryası ve tasarımı ile dikkat çeken Infinix Note 30, çok yakında Türkiye’de satışa çıkacak.

Son zamanların gözde teknoloji markalarından Infinix, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, kısa süre önce özellikleriyle dikkat çeken Note 30 modelini tanıttı. Şimdi ise Infinix Note 30 Türkiye’ye geliyor. İşte ayrıntılar…

Üstün şarj teknolojisi ve ulaşılabilir fiyatıyla Infinix Note 30 Türkiye’ye geliyor

Global mobil teknoloji markası Infinix, JBL kalitesi ile kaliteli ses deneyimi sunan, batarya ve şarj özellikleriyle bulunduğu segmentteki standartları yukarı taşıyan yeni akıllı telefon modeli Infinix NOTE 30’un, 6 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştireceği bölgesel lansman ile Türkiye pazarında satışa çıkacağını duyurdu.
Yenilenen tasarımıyla birlikte göz kamaştırıcı Yıldızlararası Mavi rengine sahip NOTE 30, şık tasarımını ve gelişmiş özelliklerini Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Geniş ekranında yüksek yenileme ve tazeleme hızı sunan cihaz, ekran performansı ile profesyonel düzeyli oyuncuların bile ihtiyaç duyacağı performans ve kaliteyi sağlıyor. Cihazın aynı zamanda sahip olduğu gelişmiş şarj özellikleri sayesinde uzun saatler oyun oynandığında bile ısınma yaşanmıyor.

 shiftdelete-net'e göre: Alışılmış şarj teknolojilgöre: erinin dışına çıkan Infinix Ar-Ge ekibi, NOTE serisi için tüm batarya ve şarj teknolojilerini yeniden tasarladı. Yeni kurgulanan ‘All round fast charge’ teknolojisi sayesinde cihaz, pek çok farklı şarj ve batarya teknolojisini bir araya getirerek hem günlük kullanımda hem de oyun oynarken kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkaran özellikler sunuyor.

Cihazın 5000 mAh büyüklüğündeki batarya etrafında şekillenen teknolojilerden birisi de ters şarj özelliği sayesinde başka telefon veya cihazları şarj edebilme yetisi. 30 dakikada %75 şarja ulaşan telefon, sadece 5 dakikalık şarj ile 5.5 saat konuşma süresi sunuyor.
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JBL kalitesi ile yüksek çözünürlüklü çift hoparlöre de sahip olan cihaz, kullanıcıların daha fazlasını elde etmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış güçlü dahili bileşenlerle donatıldı. Gününü enerji verimliliği ve yüksek performans için 6nm teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan Infinix NOTE 30, Yıldızlararası Mavi ve Gün Batımı Altını renk seçenekleri ile çok yakında Türkiye’de satışa çıkacak.

 

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