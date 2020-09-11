  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü!
Yerel

Şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişi, şarj aleti nedeniyle çıkan kavgada ağabeyini tabanca ile vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:41:00 -
Şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü!

Olay, Sabancı Mahallesi Yağızlar Sokak’ta meydana geldi. Halil İbrahim D. ile ağabeyi Kenan D. arasında şarj aletinin kullanımı nedeniyle tartışma başladı. Bir süre sonra tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim D, babasına ait tabanca ile Kenan D.yi vurdu. Ağır yaralanan Kenan D. çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kenan D.’nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri çevrede önlem aldı. Olayın ardından Halil İbrahim D. gözaltına alınarak jandarma karakoluna getirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı
Dünya

Klozetten çıkan yılan soktu! Tuvalette kanlar içinde kaldı

Tayland'da klozetten çıkan bir buçuk metre uzunluğundaki yılan 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genci soktu. Hastaneye kaldırılan genc..
FETÖ’cü köpekten beddua! Bülent Arınç üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
Gündem

FETÖ’cü köpekten beddua! Bülent Arınç üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

FETÖ’cü köpek Emre Uslu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı...
Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!
Siyaset

Kadir Mısıroğlu'na kükreyen CHP ve İyi Parti, 'Yunan' sevdalısı Fatih Altaylı ve Erol Mütercimler'e sessiz!

Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir konuşmasında sarfettiği "Yunan galip gelseydi, halifeliği kaldırmazlardı" sözünün bir kısmını alarak g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı