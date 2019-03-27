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Sarıyer’de tek hedef şampiyonluk

TFF 2.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:29
Sarıyer’de tek hedef şampiyonluk

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren Sarıyer’de Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükasar, şampiyonluk için şanslarının yüksek olduğunu ifade ederek, "İnşallah bir üst lige çıkmak bu yönetime nasip olacaktır" dedi.


Sarıyer Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükasar, takımın durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu vurgulayan Ali Büyükasar, “Sezonu genel olarak değerlendirirsek 28 haftada aldığımız 60 puan bizi memnun etti. Ligin en az mağlubiyet alan iki takımından biriyiz. Yine ligin en çok gol atan ikinci takımıyız ve gol averajımız oldukça yüksek. Kalan 6 maçımızı yendiğimiz takdirde şampiyon olacağımız açıkça gözükmektedir. Bunu da yapabilecek gücümüz var. Serdar Bozkurt hocamız ve tüm futbolcularımıza güveniyoruz. Takımımız inşallah sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaktır. Başkanımız ve yönetim kurulumuz elinden geldiğince maddi ve manevi fedakarlık yaparak kulübümüzü başarıya ulaştırmak için gece gündüz çalışıyor. İnşallah bir üst lige çıkmak bu yönetime nasip olacaktır” şeklinde konuştu.



"Hedefimiz şampiyonluk"


Büyükasar, şampiyonluk yolundaki rakiplerin durumlarının kendilerini ilgilendirmediğini söyledi. "Hedefimiz şampiyonluk" diyen Büyükasar, “28 haftalık rekabette aranın açılmaması ve yarıştan hiçbir takımın kopmaması bunun en güzel örneğidir. Rakiplerimizin üçü il takımı. Diğeri de Türkiye’nin ilçeleri arasında maddi manevi en yüksek imkanlara sahip semtlerinden birinin takımı. Yüksek rakamlı bütçelerle yola çıktılar ve şampiyon olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak bir gerçeğin altını çizmek isterim ki biz de Sarıyer’iz. Geçmişimiz, gelecekte neler yapabileceğimizin en büyük göstergesi. Rakiplerimizin imkanları, güçleri bizi ilgilendirmiyor. Şampiyonluğa camia olarak inanmış durumdayız. Bu noktadan sonra iç saha veya deplasmanda oynamak bizim için bir şey ifade etmiyor. Tüm maçlarımızı kazanıp 4 Mayıs Pazar günü evimizde oynayacağımız Uşakspor maçında şampiyonluk turu atmak istiyoruz" diye konuştu.



"Bizim için eşitlik en önemli husustur"


Ligde artık kritik haftalara girildiğini belirten Büyükasar, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ali Büyükasar, “Öncelikle rakiplerimizle aynı gün aynı saatte maçlarımıza çıkmak istiyoruz. Bu motivasyon açısından çok önemli bir durum. Hakemler hakkında ise tüm camialara eşit ve adil davranmalarını talep ediyoruz. Telafisi olmayan ve hataların kaldırılamayacağı haftalardayız. Sarıyer camiası asla iltimas ve ayrımcılık istemez. Bizim için eşitlik en önemli husustur. Hak edenin ve dostluğun kazandığı bir lig olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:29
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