Sarıyer’de risk nedeniyle kapatılan okul havadan görüntülendi Sarıyer’de bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu binasının riskli olması nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi.

Sarıyer’de bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu binasının riskli olması nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Kapısına kilit vurulan okul havadan görüntülendi.

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulunun riskli bulunması nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala kapısına kilit vurulan okul havadan görüntülendi. Okulun önüne gelen veliler sabah okulun kapatılmasına tepki göstermişti.

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