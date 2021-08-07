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Yerel Sarıyer'de korkutan yangın
Yerel

Sarıyer'de korkutan yangın

Sarıyer'de alevlere teslim olan gecekondu küle döndü.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 09:37:00 -
Sarıyer'de korkutan yangın

Sarıyer Acı Çeşme Sokak'ta bulunan Eric Kaşadriyan'ın oturduğu gecekonduda saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler gecekonduyu sardı.

Evde bulunanlar kendilerini dışarı attı. Alevlerin arasında kalan kiracı bacağından yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde bulunan kedilerini aramak için gecekonduya giren Eric Kaşadriyan içeride bulduğu bilgisayar ve telefonunu alarak dışarı çıktı.

Gecekonduda çıkan yangın cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde alev alev yanan gecekonduya itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi görülüyor.

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Yorumlar

saffet

Istanbul Belediyesi ne demiş yangına müdahale belediyenin görevi değilmiş bu ne
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