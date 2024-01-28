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Gündem Sarıyer'de kiliseye saldırıda flaş gelişme! Yayın yasağı getirildi
Gündem

Sarıyer'de kiliseye saldırıda flaş gelişme! Yayın yasağı getirildi

Yeniakit Publisher
2024-01-28 15:04:00 - 2024-01-28 15:06:18

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde meydanında gelen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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