Sarıyer'de kiliseye saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor.

Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor.

Ne olmuştu?

Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında iki saldırgan ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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