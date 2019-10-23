Sarıyer'de hurda depoyu yandı, alevler yan binaya sıçradı Sarıyer'de bir bahçenin içerisindeki hurda kağıt deposunda yangın çıktı. Bahçedeki ağaçların alev almasıyla büyüyen yangın, yan taraftaki 3 katlı binaya sıçradı. Alevler güçlükle kontrol alınan alınırken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Sarıyer'de İstinye Mahalllesi Gümüş Damla Sokak'taki bir bahçenin içerisinde bulunan hurda kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bahçedeki ağaçların alev almasıyla büyüyen yangın, yan taraftaki 3 katlı binaya sirayet etti. Olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri binadaki vatandaşları önlem amaçlı tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binaya sıçramasını engelledi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin, hurdalık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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