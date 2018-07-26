Sarıyer'de gri listede aranan Meryem Özsöğüt tutuklandı

Sarıyer'de geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gri listede aranan terör örgütü DHKP-C üyesi Meryem Özsöğüt ile C.D. yakalanmıştı.

Meryem Özsöğüt ve C.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken aynı soruşturmanın devamında yapılan operasyonda Z.Y. gözaltına alındı.

Z.Y. de sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.