Sarıyer'de gri listede aranan Meryem Özsöğüt tutuklandı
İstanbul Sarıyer'de gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi Meryem Özsöğüt tutuklandı.26 Temmuz 2018 Perşembe 22:46
Sarıyer'de geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gri listede aranan terör örgütü DHKP-C üyesi Meryem Özsöğüt ile C.D. yakalanmıştı.
Meryem Özsöğüt ve C.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken aynı soruşturmanın devamında yapılan operasyonda Z.Y. gözaltına alındı.
Z.Y. de sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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