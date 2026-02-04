  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
4 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 4 Şubat 2001: Mahmud Es’ad Coşan'ın vefatı (Akademisyen, Nakşibendî-Hâlidî Şeyhi) Hamas açıkladı: Gazze’ye giren TIR sayısı söylenenin yarısından bile az! Her Dört Kanser Vakasından Biri Aslında Engellenebilir! Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi! Trump, Putin'in sözünü tuttuğunu açıkladı Suriye'de petrol sahaları tekrar açılıyor ABD Başkanı Trump'tan kritik İran açıklaması BM raportörü de isyan etti: İsrail ateşkese rağmen Gazze'de 500 kişiyi öldürdü Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı
Gündem Sarıyer’de gökdelenden ölüm düşüşü! 30. kattan yere çakılan 12 yaşındaki Fikret Ömer can verdi
Gündem

Sarıyer’de gökdelenden ölüm düşüşü! 30. kattan yere çakılan 12 yaşındaki Fikret Ömer can verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarıyer’de gökdelenden ölüm düşüşü! 30. kattan yere çakılan 12 yaşındaki Fikret Ömer can verdi

İstanbul Sarıyer, Ayazağa Mahallesi'ndeki lüks bir sitede gece yarısı kan donduran bir trajedi yaşandı. 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fikret Ömer Akıncı, henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin 30. kat balkonundan beton zemine düşerek feci şekilde can verdi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı, akşam saatlerinde yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairesinin balkonuna çıktı. Akıncı bir süre sonra balkondan düştü. Akıncı’nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

 

ANNE: BALKONDAN SARKTI VE DÜŞTÜ

 

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Olay sırasında evde bulunan anne Elif Akıncı polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının olmadığını söylediği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Fikret Ömer Akıncı’nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Turgutlu'da kahreden kaza: Motosikletli iki kardeşi ölüm ayırdı!
Turgutlu'da kahreden kaza: Motosikletli iki kardeşi ölüm ayırdı!

Yerel

Turgutlu'da kahreden kaza: Motosikletli iki kardeşi ölüm ayırdı!

Trabzon’da öğrenci servisi kaza yaptı! O anlar kamerada
Trabzon’da öğrenci servisi kaza yaptı! O anlar kamerada

Yerel

Trabzon’da öğrenci servisi kaza yaptı! O anlar kamerada

Dakikalar içinde enkaza döndü! Demir yolu köprüsü çöktü, 5 işçi hayatını kaybetti
Dakikalar içinde enkaza döndü! Demir yolu köprüsü çöktü, 5 işçi hayatını kaybetti

Dünya

Dakikalar içinde enkaza döndü! Demir yolu köprüsü çöktü, 5 işçi hayatını kaybetti

Otoyol kana bulandı! Katliam gibi kazada 16 can kaybı
Otoyol kana bulandı! Katliam gibi kazada 16 can kaybı

Dünya

Otoyol kana bulandı! Katliam gibi kazada 16 can kaybı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23