Sarıyer’de gökdelenden ölüm düşüşü! 30. kattan yere çakılan 12 yaşındaki Fikret Ömer can verdi
İstanbul Sarıyer, Ayazağa Mahallesi'ndeki lüks bir sitede gece yarısı kan donduran bir trajedi yaşandı. 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fikret Ömer Akıncı, henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin 30. kat balkonundan beton zemine düşerek feci şekilde can verdi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı, akşam saatlerinde yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairesinin balkonuna çıktı. Akıncı bir süre sonra balkondan düştü. Akıncı’nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
ANNE: BALKONDAN SARKTI VE DÜŞTÜ
Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Olay sırasında evde bulunan anne Elif Akıncı polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının olmadığını söylediği öğrenildi.
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Fikret Ömer Akıncı’nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.