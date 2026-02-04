Covid sonrası bacağını kaybetti: Patronuna 1 milyon sterlinlik dava açtı

David Gibson isimli istasyon müdürü, Temmuz 2021’de Southeastern şirketinde Herne Hill İstasyonu’nda görev yapıyordu. Gibson, ağır bir Covid enfeksiyonu geçirdikten sonra zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı, komaya girdi ve kan pıhtısı oluşması sonucu diz altından bacağı ampute edildi.

2018’den bu yana şirkette çalışan Gibson, bölge müdürü Danny Hackett ile yapılan bir ofis toplantısı ve ardından yapılan iş kahvaltısı sırasında virüse yakalandığını öne sürüyor. Gibson, patronunun görüşme boyunca “öksürdüğünü” ve görünür şekilde “hasta” olduğunu, buna rağmen büyük kısmında maske takmadığını iddia etti.

Evli ve üç çocuk babası olan Gibson, Londra’daki Yüksek Mahkeme’de yaklaşık 1 milyon sterlinlik tazminat talebiyle dava açtı. Gibson, iş yerinde ihmalkâr şekilde Covid’e maruz bırakıldığını savundu.

SAĞLIĞI HIZLA BOZULDU

Bahsi geçen toplantıdan iki gün sonra hastalandığını belirten Gibson, 18 Temmuz’da testinin pozitif çıktığı açıklandı. Durumu ağırlaşınca 22 Temmuz’da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Covid komplikasyonu olarak zatürre gelişen Gibson, 24 Temmuz’da yoğun bakıma alındı ve 29 Temmuz’da yapay komaya sokuldu.

Covidin yol açtığı pıhtılaşma komplikasyonları nedeniyle sol bacağının diz üstünden ampute edilen Gibson, patronunun “kendini iyi hissetmediğini ve yeni bir öksürüğü olduğunu bilerek işe geldiğini”, 14 Temmuz’da işe gitmeden önce hızlı test yapmadığını ve semptomları olmasına rağmen işten ayrılmadığını savunuyor.