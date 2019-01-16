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Sarıyer'de cip ambulansa çarptı: 2 yaralı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir cip, ambulansa çarparak takla attı. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası, Sarıyer ve Maslak yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:51
Sarıyer'de cip ambulansa çarptı: 2 yaralı

Sarıyer'de, bir cipin ambulansa çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ayakta tedavi edilirken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Büyükdere Caddesi Darüşşafaka Mevkii'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, Harutyon Özber (66), 34 KC 9725 plakalı ciple Sarıyer yönüne ilerlerken, önünde seyreden hasta nakil ambulansı, aniden sola dönmek istedi. Özber, ambulansa çarpmamak için fren yapmasına rağmen, kazaya engel olamadı. Ambulansın sol ön tekerleğine çarpan cip, kontrolden çıkıp refüje vurduktan sonra taklalar atmaya başladı. Cip, kaldırıma çarparak durabildi.

Araç yanmaya başladı

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Harutyon Özber, araç içinden çıkmaya çalışırken bu kez motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Özber, diğer sürücülerin de yardımıyla dışarı çıktı. Kazayı görerek yardıma koşan bir İETT sürücüsü ise yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Ambulans boştu

Bir belediyeye ait hasta nakil aracı olarak kullanılan ambulansta hasta olmadığı öğrenildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Özber ile ambulans görevlilerinden bir kişi ayakta tedavi oldu. Cip sürücüsü Harutyon Özber, emniyet kemerinin takılı olması sayesinde ölümden döndüğünü söyleyerek "Ben sol şeritten geliyordum, Tarabya istikametine. Önümde ambulans vardı. Ambulans birden dönünce ben kurtaramadım kendimi. Sol tarafına vurdum, oradan sektim kaldırıma vurdum. kaldırımdan sekerek ters döndüm ve dönmeye başladı araba. Sonrada gelip burada durdu. Kendi imkanlarımla çıktım. Bir iki kişi vardı aracıma tüp ile müdahale ettiler. Duman çıkıyordu ben arabadan çıkarken" dedi.

Kaza nedeniyle, Sarıyer ve Maslak yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:51
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