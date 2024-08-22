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Yerel Sarıyer’de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
Yerel

Sarıyer’de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Yeniakit Publisher
2024-08-22 06:25:00 - 2024-08-22 06:27:44

Sarıyer’de gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın alt katlara sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Sarıyer’de gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın alt katlara sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, İstanbul’un Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi Havuzlu Bostan Sokağı’nda saat 01.30’da meydana geldi.

4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınabildi. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere vinç yardımıyla müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken olayla ölen ya da yaralanan olmadı. Yangını gören mahalleli yaşadığı panikle kendini sokağa attı.


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