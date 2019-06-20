Sarıyer seçime gidiyor TFF 2.

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü, seçime gidiyor. 22 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi henüz kulübü yönetmeye aday çıkmadı.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sarıyer seçime gidiyor. 22 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim öncesi henüz başkan adayı çıkmadı. Camiada 7 senedir başkanlık görevini yürüten Saffet Akkoyun’a yeniden aday olması konusunda baskı var. Akkoyun’un ise yakın çevresine maddi-manevi yeterli desteği göremediğini ve yalnız bırakıldığını söylediği öğrenildi.

2. Lig’de mücadele eden lacivert-beyazlılar Saffet Akkoyun yönetiminde 7 senede 3 kez Play-off oynadı. Bu sezon Play-off yarı finalinde elenen Sarıyer başarılı bir grafik ortaya koydu.

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