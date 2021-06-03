Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu kimdir? Oğuzhan Kadıoğlu nerelidir?

Oğuzhan Kadıoğlu kimdir? Oğuzhan Kadıoğlu; 1970 Mersin-Anamur ilçesinde doğdu. İlköğrenimini aynı ilçede bitirdi. 1981-1984 yılları arasında Konya Fatih'te Ali Rıza Güler hoca efendiden hafızlık dersleri alarak hafız oldu. 1984-88 yılları arasında Karaman İmam-Hatip Lisesi'nde okudu. 1988 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 1991 yılında Anamur İmam-Hatip Lisesi'ni bitirdi.

1996 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1998 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Konya Selçuk Eğitim Merkezi'ni 6. dönem olarak bitirdi. 1998-99 yılları arasında Mersin Bozyazı'da vaizlik yaptı. 1999-2003 yılları arasında Adıyaman-Gerger ilçe müftüsü olarak çalıştı. 2000 yılında Çanakkale'de bedelli olarak askerliğini tamamladı. 2003-2007 yılları arasında Hollanda da yurt dışı görevinde bulundu. 11. dönem HDV yönetim kurulu üyeliği yaptı. 09.10.2007 tarihinde Mersin İli Bozyazı ilçe müftülüğüne ilçe müftüsü olarak atandı. Bu tarihten itibaren yaklaşık 5 yıl Bozyazı İlçe Müftülüğü görevinde bulunan Kadıoğlu, 13.12.2012 tarihinde Fethiye ilçe müftülüğüne atandı.

13.02.2013 tarihinde Fethiye İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. Hasan Hamidullah ve Bedir Kağan adında iki oğlu olan Oğuzhan Kadıoğlu,19.01.2017 tarihinde Fethiye İlçe Müftülüğü görevinden ayrılarak, 06.02.2017 tarihinde Sarıyer İlçe Müftüsü olarak göreve başladı.