Sarıyer Kilyos yolu 35 dakikadan 5 dakikaya iniyor! 7 gün 24 saat aralıksız çalışılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da yapımı devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu projesini yerinde inceleyerek, projede gelinen son aşamaya dair bilgi aldı. Bakan Uraloğlu önce tünel ile ilgili bilgi vererek, yapım çalışmalarına 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde başladıkları kaydetti. Tünel şantiyesinde, tünel inşaatı sorumluları ile görüşen Bakan Uraloğlu, toplantı sonrası basına önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan basın açıklamasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu haricinde Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Işıktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve vatandaşlar katıldı.

Basın açıklaması sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu çalışmaların devam ettiği tünel inşaatına Bakan Uraloğlu’nun sürdüğü araçla gitti. Tünelde incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu ve Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu tünelde çalışanlar ile beraber anı fotoğrafı çektirdi.

‘2026 yılı içerisinde bitirme hedefiyle 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyoruz’

Kazı çalışmalarında; sol tüpte bin 493 metre, sağ tüpte ise bin 140 metre ilerleme kaydettikleri ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “İstanbul’da yapımı devam eden en önemli karayolu projelerinden biri olan Sarıyer-Kilyos Tüneli ve Bağlantı Yolu projemizin şantiyesindeyiz. Çalışma arkadaşlarımızdan projede gelinen son aşamaya dair bilgi aldık ve şimdi de çalışmaları yerinde inceleyeceğiz. Yapım çalışmalarına 2022’de başladığımız tünelin yaklaşık 1,3 kilometrelik bağlantı yolları ve 6 bin 875 metre uzunluğundaki Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli ile birlikte projemizin toplam uzunluğu 8,2 kilometredir. Proje bünyesinde ayrıca, Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere toplam 2 farklı seviyeli kavşak, 1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de bulunmaktadır. Projemiz; Sarıyer’de Çayırbaşı Tüneli’nin çıkışından sonra başlıyor ve Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı’na bağlanarak son buluyor. Tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için kazı işlemlerinde hem NATM metodu ile delme patlatma hem de köstebek dediğimiz Tünel Açma Makinası (TBM) yöntemlerini kullanıyoruz. TBM tasarım ve sipariş işlemlerini tamamladık, imalatı devam ediyor. Şu anda NATM tünel açma metodu ile yapılan kesimde tünel kazı destek çalışmaları da sürüyor. Kazı çalışmalarında; sol tüpte bin 493 metre, sağ tüpte ise bin 140 metre ilerleme kaydettik. Sarıyer-Kilyos tünelimizin yapım çalışmalarını; 2026 yılı içerisinde bitirme hedefiyle 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Bakan Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tünelinin hem Kuzey Marmara Otoyolu hem de İstanbul Havalimanı’na kolay ulaşım ve entegrasyon açısından çok önemli bir proje olduğunu belirterek, “Projemiz tamamlandığında; Levent, Maslak ve Sarıyer gibi yoğun nüfusun ve işyerlerinin bulunduğu alanların Kuzey Marmara Otoyolu’na ve İstanbul’un kuzeyindeki, Zekeriyaköy, Uskumruköy, Kilyos, Gümüşdere ve Demirciköy gibi yerleşimlere bağlantısı kolaylıkla sağlanmış olacak. Aynı şekilde İstanbul’un kuzeyindeki yerleşim alanlarında yaşayan nüfusun da kent merkezlerine erişimi oldukça kolaylaşacak. Mevcut durumda; Kuzey Marmara Otoyolu’nun Uskumruköy Kavşağından çıkan ve bu civarda yaşayanların Zekeriyaköy, Uskumruköy gibi yerleşim alanlarındaki düşük standartlı şehir içi yollarını kullanarak Sarıyer’e ulaşmaları ortalama 35 dakika sürüyor. Sarıyer- Kilyos Tüneli’nin hayata geçmesiyle, şehir içi imar yolları by-pass edilecek ve Sarıyer’e ulaşım süresi 5 dakikaya kadar inecek. Bu da önemli ölçüde yakıttan ve zamandan tasarruf sağlayacak. Ayrıca, Maslak, Levent, Beşiktaş gibi İstanbul’un en canlı iş ve finans merkezleri, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanabilecek. Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı’na erişimleri de kolaylaşacak. Görüldüğü üzere Sarıyer-Kilyos Tünelimiz hem Kuzey Marmara Otoyolu hem de İstanbul Havalimanı’na kolay ulaşım ve entegrasyon açısından çok önemli, ülkemizin ulaşım alanındaki en önemli prestij projelerinden biri; Kınalı mevkiinden başlayarak; İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya’nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan Kuzey Marmara Otoyolu’dur” şeklinde konuştu.