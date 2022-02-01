Sarıyer böreği tarifi nasıl yapılır? Çıtır çıtır pratik Sarıyer böreği tarifi

Çıtır çıtır pratik Sarıyer böreği tarifi

Malzemeler

40 adet hazır baklava yufkası

80 g eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 su bardağı maden suyu

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

İç malzeme;

500 g kıyma

3 adet soğan

1 avuç fıstık

1 avuç kuş üzümü

tuz ve baharatlar (isteğe bağlı, peynir veya patatesli de yapılabilir.)

Sarıyer böreği tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak iç malzememizi hazırlıyoruz. Soğanlar küp küp doğranır ve yağda tencerede kavrulur rengi hafif dönen soğanlara fıstık ve kuş üzümü ilave edilir. Ardından kıyma koyulur ve kavrulur tuz ve baharatlar da eklenerek soğumaya bırakılır. Börek için aralarına sürmek üzere olan harcımız hazırlanır. Eritilmiş tereyağı, sıvı yağ, süt, soda, yumurta ve tuz ayrı bir kapta karıştırılır. Baklava yufkaları çok çabuk kurur ve o yüzden hızlı hareket etmek gerekiyor mümkünse üzeri nemli bezle örtülmeli. İlk katı tezgaha alıp fırça ile yağlıyoruz. Ardından 2. Yufka ve yine fırça ile harcımızı 3. 4. ve en son 5. yufkaya da sürüp kıymamızı uç kısma koyup rulo yaparak katlıyoruz ve borcama uzunlamasına diziyoruz. Kalan harcımızı tüm yufkaların üzerine bolca sürüp dilimliyoruz. İmkan var ise bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.