Sarıoğlan Tip Spor Salonu’nun yapımına başlanıyor
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıoğlan İlçesi Tip Spor Salonu’nun yapımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 16.12.2022 günü saat 11:00’de Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale ve Satınalma Birimi Toplantı Salonunda yapılacak. İhale kapsamında Basketbol ve voleybol oyun sahaları, soyunma odaları, hakem odaları ve tesisat odalarından oluşan betonarme ve çelik makas çatılı bir adet spor salonu yapılacak. Spor salonunun 400 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.
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