Sarımsakta yüksek rekolte düşük fiyat beklentisi
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üretilen sarımsakta rekoltenin artacağı öngörülüyor. 2019’da 30 ila 55 liradan satılan, bu sene 15 ila 35 liradan alıcı bulan ürünün fiyatının daha da gerileyeceği tahmin ediliyor.
Verimliliğin artmaya başladığını dile getiren üreticiler, “Küçük boy sarımsağın fiyatı 15 lira, orta boyun 20-25 lira, büyük boyun ise 35 lira. Bu sene de fiyatlardan umutluyuz. Sarımsak 2020’de de bizleri mutlu edecek” ifadelerini kullanıyor.