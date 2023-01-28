Sarımsaklı yoğurt! Saraçoğlu'ndan sarımsak için övgü dolu sözler: Sarımsağın akılalmaz faydaları var!

Yapılan araştırmalar sarımsak tüketiminin kanserden koruduğunu, kan şekerini düşürdüğünü ve vücuda birçok fayda sağladığını ortaya koyuyor. Uzmanlar üstüne basa basa öneriyor. İbrahim Saraçoğlu her fırsatta dile getiriyor. Nerdeyse tüm kürlerinde sarımsak ve yoğurdu kullanıyor. Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunun önüne geçiyor. Peki, faydaları saymakla bitmeyen sarımsak nasıl tüketilmeli? Haftada iki kez sarımsak tüketildiğinde nasıl bir fayda sağlıyor? İşte doğadaki sarımsağın inanılmaz faydaları…

Çin'de yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma risklerinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi. Klinik bir çalışmada, metformin ve sarımsak özü alan hastalarda tek başına metformin alanlara göre daha iyi bir glisemik kontrol sağlandığı görüldü. İşte sarımsaklı yoğurt faydaları, zararları ve kür tarifleri...

İbrahim Saraçoğlu'nun en çok tavsiye ettiği bir kaç kürü paylaşıyoruz.

Kabuğunu soyduğunuz 40 diş sarımsağı da suyunu sıktığınız limonlara karıştırdıktan sonra kabın ağzını kapatın. Karışımı 25 gün oda sıcaklığında muhafaza edin. Limon sarımsak kürünü 25 gün boyunca gün aşırı çalkalarsanız karışımınız daha kolay kıvam alacaktır.

Saraçoğlu sarımsak yutmak: Yutularak alınan sarımsağın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından önemle desteklenir. Saraçoğlu, özellikle limon sarımsak kürünü tavsiye eden bitki uzmanlarındandır. İçeriğinde bulunan bileşenler, antioksidan ve antibiyotik özellikleri onu şifa kaynağı yapar.

Sarımsağın Faydaları

*Sarımsak doğanın sunduğu doğal antibiyotiklerden biridir. Günde bir ya da iki diş sarımsak yutmanın vücuda dinçlik katacağı, halsizlik ve yorgunluğa iyi geleceği ifade edilir.

*Sarımsakta bulunan etki yüksektir.

*Sarımsak tüketimi saç dökülmelerini engellemede olumlu etkilere sahiptir.

*Zehirlenme sırasında sarımsak yutulması önerilir.

*Sarımsağı kolesterolü düşürmede rolü bulunur.

*İdrar söktürücü bir özelliği vardır.

*Kireçlenme problemlerine iyi gelir.

*Bağırsakların daha hızlı ve düzenli çalışmasını sağlar. Bu sayede hazımsızlık problemlerini ortadan kaldırır. Kabızlığa iyi gelir.

*Enfeksiyon ve iltihapların iyileşmesinde faydalıdır.

*Kansere karşı koruyuculuğu bulunmaktadır.

Sarımsak Hangi Organa İyi Gelir?

Sarımsak vücuttaki pek çok organ için dost bir besindir. Ancak kemik, kas, saç ve cilt sağlığına çok iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda bağırsaklara da iyi gelir.

Çiğ Sarımsağın Faydaları

Sarımsak hem çiğ hem de taze bir şekilde tüketilebilir. Bu yüzden kişiler taze ve pişmiş sarımsak tüketmenin faydalarını merak eder. Aslında iki şekilde de sarımsağın tüketimi sağlık için faydalıdır. Ancak sarımsağı çiğ bir şekilde yutarak tüketmek isteyenler için faydaları şunlardır:

Çiğ sarımsak hazımsızlığa iyi gelir. Yatmadan öce 1 adet çiğ sarımsak yutmak kabızlığı engelleyebilir.

Vücudun direncini yükseltir, kişinin kendini daha enerjik hissetmesinde etkilidir.

İdrar söktürmeye yardımcı olur.

Grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Sarımsak Yemek Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Sarımsağın başta kansere iyi geldiği bilinmektedir. Buna ek olarak antiviral ve antibiyotik özellikleri ile sarımsak astım, soğuk algınlıkları, bademcik, öksürük ve bronşite iyi gelir. Sarımsak cilt ve saç hastalıkları için faydalıdır. Aynı zamanda kireçlenmeye iyi geldiği için kas hastalıklarına da iyi gelir. Ancak keskin ve ağır kokusunun göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Sarımsaklı yoğurt mideye dokunur mu?

Aynı zamanda mide kanalındaki tahrişi ve iltihaplanmayı azaltmak suretiyle, bu doğrultuda sindirimi önemli bir katkı sağlamaktadır.

Yatmadan önce sarımsaklı yoğurt yemek: Sarımsağın içerisinde bulunan sülfüroz içerikler ve yoğurdun içindeki laktik asit birleşince kişide uyuma isteği yaratır. Özellikle uyku problemi yaşayanlar, bir kâse kadar sarımsaklı yoğurdu tükettiklerinde, çabuk uykuya dalarlar.

Sarımsağın Zararları

Her doğal besinde olduğu gibi sarımsağın tüketilmesinde de istenmeyen durumlar yaşanabilir. Ancak buradaki en büyük sıkıntı fazla tüketimdir. Kişiler sağlıklı olduğu için sarımsağı fazla tüketmek isteyebilirler ama fazla tüketim başta mide olmak üzere sağlık üzerinde olumsuz etkiler gösterir. Çok fazla sarımsak tüketildiğinde mide hastalıkları tetiklenebilir. Gastrit ve reflü problemleri yaşanabilir. Bunun yanı sıra midede yanma ve ağrı meydana gelir. Aynı zamanda sarımsaklı yoğurdun da birtakım zararları olduğunu dile getirmek mümkün. - Özellikle midede birtakım ağrılar söz konusu olabilir. - Sarımsaklı yoğurt aşırı tüketildiği zaman cilt bölgesinde kaşınma meydana gelebilir. - Halsizlik ya da baş ağrısı gibi problemler ile karşı karşıya bırakabilir.

Faydalarından yararlanmak için işte tavsiye tarifimiz;

Sarımsaklı Yoğurt Tarifi İçin Malzemeler

1 tutam dereotu

Bir tutam kereviz

3 dilim sarımsak

Yoğurt (isteğe bağlı)

3 salatalık

Tuz ( isteğe bağlı)

Sarımsaklı Yoğurt Tarifi Nasıl Yapılır?

Dereotunu, kerevizi ince ince doğradıkdan sonra sarımsağı ve salatalığı rendeden geçiriyoruz. Tuz ekleyip yoğurdunu döküyoruz. Kıvamı nasıl isterseniz öyle olur.