Sarımsak ve sütü kaynatın bakın neler olacak! Sarımsağı sakın böyle yemeyin! İşte adım adım tarif

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre 900 mg terapötik dozun elde edilmesi için her gün bir diş çiğ sarımsak yenmesi gerekiyor. Aynı zamanda allisin salgılanması için sarımsak dişinin doğranması ya da ezilmesi gerekiyor. Sarımsak eğer ısıya maruz kalırsa allisin oluşumu duruyor. Maksimum allisin oluşumundan faydalanabilmek için sarımsak doğrandıktan sonra on dakika beklenmesi gerekiyor. 2018 senesinde yapılan bir araştırmaya göre haşlanmış sarımsak çiğ sarımsağa göre yüzde 16 daha az allisin içeriyor ve kavrulmuş sarımsağın içinde yüzde 30 daha az allisin oluşuyor.

ALLİCİN’İN FAYDALARI NELERDİR?

Solunum yollarınız çeşitli sebeplerden dolayı tıkandığı zaman nefes alıp verdiğinizde hissettiğiniz o rahatsız edici hırıltı kimimiz için kabustur. Antimikrobiyal özelliği sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korumada,Tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürücü etkisinden dolayı kalp-damar sağlığını korumada,Kanser oluşumuna karşı korunmada,Beyni oksidatif stresten korumada yardımcı olan etkili bir maddedir.Çiğ olarak tüketmek faydalı olduğu halde, allicinin yani sarımsağın keskin kokusundan dolayı birçok kişi kullanmaktan kaçınmaktadır.

Peki astım, öksürük ve hırıltıdan kurtulmak için ne yapmalı? Evde yapabileceğiniz tedavi yöntemleri nelerdir? Uzmanlar bunun için mucize etkileri olan sarımsak ve sütü öneriyorlar.

SARIMSAK VE SÜTÜ KAYNATIN :

Sarımsak sadece hırıltı için değil astım ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Antioksidan etkiye sahip sarımsak serbest radikalleri nötr hale getirir, solunum yollarındaki tıkanıklığı azaltır, nefesinizi açar, astım ataklarını önler. 3-4 diş sarımsağı ezip 1 bardak su veya sütle kaynatın. Soğumasını bekledikten sonra günde 2-3 kez için. Veya günde iki kez 1 diş sarımsakla 1 çay kaşığı bal yiyin.

BUHAR TERAPİSİ: Hırıltıdan kurtulmanın en hızlı yolu buhar terapisi. Buhar, balgam ve mukustan kurtulmanızı sağlayarak solunum yollarınızdaki tıkanıklığı azaltacak. Geniş bir kaba kaynar suyu doldurun. Dilerseniz birkaç damla uçucu yağ ekleyin. Nane yağı veya ökaliptus yağı işe yarayabilir. Buharın yayılmaması için başınıza bir havlu örtüp kaba doğru eğilip içinize çekin. 10-15 dakika boyunca içinize çekmeye devam edin.

Buhar tedavisi gibi sıcak bir duş da nefesini açmak ve hırıltıyı azaltmak için etkili bir yöntemdir. Sıcak duş mukusun nemle incelmesini sağlayarak solunum yollarını açar. Banyoda saunaya benzer bir atmosfer yaratmak için banyonun kapısını kapatıp sıcak suyu açın. 5-10 dakika duş yapın. Günde 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.

Her türlü sıcak içecek vücudunuzun su ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olacaktır. Sıcak içecekler içmek solunum yollarını rahatlatır, hırıltıyı azaltır. En iyi seçenek bir miktar limon suyuyla sıcak su içmektir. Zencefil, papatya veya meyankökü gibi bitki çayları da işinize yarar. Başka bir seçenek ise sıcak çorba. Ancak kremalı çorbalardan kaçınmalısınız.

En iyi sonucu elde etmek için organik elma sirkesi kullanmalısınız. Elma sirkesi, vücudun pH dengesini sağlamaya ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda içeriğindeki besleyicilerle solunum sistemini destekler. 2 yemek kaşığı organik elma sirkesini bir bardak suya ekleyip karıştırın. 1 kaşık da bal ilave ettikten sonra günde 2 kez için.

ZENCEFİL

Solunum yolları için en iyi bitkilerden bir tanesi zencefildir. Antiinflamatuar içeriğiyle zencefil solunum yollarındaki daralmayı engeller, iltihabın atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kas gevşetici özelliğiyle göğüs daralmasında etkilidir. Her gün 2-3 bardak sıcak zencefil çayı için. Çayı hazırlamak için 1 yemek kaşığı zencefil dilimini 1 bardak kaynar suya ekleyip ağzını kapatın. 10 dakika demlendikten sonra süzüp sıcak sıcak için.

Tıkalı solunum yollarını açan okaliptus yağı hırıltıyı hafifletir. Antiinflamatuar, antibakteriyel ve dekonjestan içeriğe sahip okaliptus rahatlatır, stresi azaltır. Birkaç damla okaliptus yağını kağıt havluya damlatıp yatarken başınızın yakınında bir yere koyarsanız daha kolay nefes alabilirsiniz. Ya da bir demlik kaynar suya birkaç damla okaliptus yağı damlatıp 10 dakika boyunca buharını içinize çekin. Okaliptus yağını göğsünüze masaj yapmak için de kullanabilirsiniz. Daha sonra ılık, ıslak bir havluyu göğsünüze koyup 10-15 dakika kadar bekletin.

ZERDEÇAL

Antioksidan ve antiinflamatuar etkiye sahip olan zencefil nasal yollardaki tıkanıklığı açmaya yardımcı olur, irritasyonu ve iltihabı azaltır. Bir bardak suyu ısıttıktan sonra ½ çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin. Kaynamasını bekleyip günde 1-2 kez için. Alternatif olarak 1 çay kaşığı zerdeçal tozuyla 2 çay kaşığı organik balı karıştırıp yiyin.