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Sarımsak turşusu tarifi | Sarımsak turşusu nasıl yapılır?

Kolay sarımsak turşusu | Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken hanımlar turşu hazırlıklarına da başladı. Ağustos ayında yapılması tavsiye edilen turşuların başında sarımsak turşusu geliyor. Birçok kişi sarımsak turşusu yapımı, denenmiş sarımsak turşusu, tam ölçülü sarımsak turşusu konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 23:44:00 -
Sarımsak turşusu tarifi | Sarımsak turşusu nasıl yapılır?

Sarımsak dünyadaki en güçlü antibiyotik olarak gösteriliyor. Uzmanlar sağlıklı bir beden için düzenli olarak sarımsak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Elbette söz edilen sarımsak yerli üretim olan sarımsaklar. İthal sarımsakların tercih edilmemesi uzmanlarca sıkça ifade ediliyor. Sarımsak turşusu hazırlayarak yıl boyunca lezzetli ve sağlıklı sarımsakları tüketebilirsiniz.

Sarımsak turşusu tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı sirke
  • 8 baş sarımsak
  • Yarım çay kaşığı limon tuzu
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • Aldığı kadar su

Sarımsak turşusu nasıl yapılır?

Öncelikle 8 baş sarımsağın tepelerini kesin.

Sarımsakları soymayın. Bir gece önceden sarımsakları suya koyun.

Suyu ise iki üç kez değiştirin.

Yarım kiloluk bir kavanoza sarımsakları boşluk kalmayacak şekilde dizin.

Derin bir kasenin içerisinde su, limon tuzu ve sirkeyi karıştırın.

Karışımı sarımsakların üzerine boşluk kalmayacak şekilde doldurun.

Kavanozun kapağını kapatın.

Turşuyu yaklaşık 20 gün serin ve karanlık bir yerde bekletin.

20 günün sonunda turşunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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