Doğal antibiyotik sarımsak turşusu tarifi. Şimdiden afiyet olsun

Malzemeler

500 gram sarımsak

Her 1 kavanoz için 1 tatlı kaşığı tuz (kaya ve turşu tuzu)

Her 1 kavanoz için çeyrek çay bardağı sirke

Üzeri geçecek kadar içme suyu

Yapılışı

Sarımsakları tanelerine ayırın. Bir kaba alarak üzerine geçecek kadar su ilave edip 30 dakika dinlendirelim. Suyu dökelim, sarımsakları sudan geçirelim. Kabuklarını soyup tekrar sudan geçirelim. Kavanoza alalım. Her bir kavanoza 1 tatlı kaşığı kaya tuzu veya kalın turşu tuzu. Ve çeyrek çay bardağı sirke ilave edelim. Sarımsakların üzerine geçecek kadar içme suyu ilave edelim. Kapakla sıkıca kapatalım. 2/3 defa ters düz yapın. Güneş görmeyen serin bir yerde 10/15 gün bekletelim. Turşumuz hazır olacaktır.

Not: Tarifimiz 300-350 ml 2 adet kavanoz içindir.