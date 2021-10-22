Sarımsak turşusu tarifi
Doğal antibiyotik sarımsak turşusu tarifi.
Doğal antibiyotik sarımsak turşusu tarifi. Şimdiden afiyet olsun
Malzemeler
500 gram sarımsak
Her 1 kavanoz için 1 tatlı kaşığı tuz (kaya ve turşu tuzu)
Her 1 kavanoz için çeyrek çay bardağı sirke
Üzeri geçecek kadar içme suyu
Yapılışı
Sarımsakları tanelerine ayırın. Bir kaba alarak üzerine geçecek kadar su ilave edip 30 dakika dinlendirelim. Suyu dökelim, sarımsakları sudan geçirelim. Kabuklarını soyup tekrar sudan geçirelim. Kavanoza alalım. Her bir kavanoza 1 tatlı kaşığı kaya tuzu veya kalın turşu tuzu. Ve çeyrek çay bardağı sirke ilave edelim. Sarımsakların üzerine geçecek kadar içme suyu ilave edelim. Kapakla sıkıca kapatalım. 2/3 defa ters düz yapın. Güneş görmeyen serin bir yerde 10/15 gün bekletelim. Turşumuz hazır olacaktır.
Not: Tarifimiz 300-350 ml 2 adet kavanoz içindir.