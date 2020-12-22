Sarımsak koronavirüse karşı korur mu? | Uzmanlar, dünyanın en güçlü antibiyotiğinin sarımsak olduğunu belirtiyor. Her gün ölçülü tüketildiğinde sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp ve damar sağlığını korur. Peki, sarımsak faydalı mıdır? | Günde kaç tane sarımsak yenir?

Sarımsağın yararları nelerdir?

Sarımsak C vitamini, B1 vitamini, manganez, bakır, selenyum, fosfor ve kalsiyum içerir.

Sarımsak ölçülü tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

İyi bir antibiyotik olan sarımsak kalp ve damar sağlığını korur.

İçerdiği vitamin ve minareller bakımından sarımsak kansere karşı koruyucudur.

Kötü kolesterolü düşüren sarımsak bağırsaklar için de son derece faydalıdır.

Sarımsak Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

Sarımsak aynı zamanda iyi bir idrar söktürücüdür.

Yüksek tansiyonu düşüren sarımsak atardamar kireçlenmesinin önüne geçer.

Saç dökülmesini azaltan sarımsak ayrıca diş ağrısına da iyi gelir.

Sarımsak günde ne kadar yenmeli?

Sarımsak belirtiğimiz gibi sağlık için son derece yararlıdır. Ancak her şeyde olduğu gibi sarımsağın da fazlası zarardır. Sarımsak fazla tüketildiğinde özellikle tansiyon sorunlarına sebep olur. Bu nedenle uzmanlar günde 2-3 dişten fazla sarımsak tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.