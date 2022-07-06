Sarımsak buzdolabına konur mu? Sarımsak kolayca nasıl soyulur ve saklanır?

Sarımsağın faydaları yıllar içinde daha çok ortaya çıktıkça, bu harika besinle olan ilgi de arttı. Her evde bolca sarımsak bulunuyor. Ancak herkes sarımsağı çok yanlış saklıyor. Bu da sarımsağın besin değerini düşürüyor ve çabuk bozulmasına neden oluyor. İşte sarımsağı saklamanın en iyi yolu...

Sarımsak her evde bulunan en faydalı besinlerin başında geliyor. Kokusu bazen rahatsız edici olsa da çoğu kişi sarımsak yiyen kişilerden gelen kokuyu duymazdan gelebilir. Sarımsağı tüketeceğiniz güne kadar taze kalmasını sağlamak için en uygun şekilde muhafaza etmek gerekiyor.

Her gün sarımsak tüketiyorsanız muhtemelen bozulmasına fırsat kalmadan bitiyordur. Fakat evde az kişiyseniz ve sarımsak aldığınız zaman aylarca dolapta duruyorsa sarımsağı taze tutmak zorlaşabilir. En basit hali sarımsağı buzdolabına koymamaktır.

Sarımsağın Faydaları

Pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahiptir. Bu faydalarından yararlanmak için pişmiş yemekler içerisinde tercih edilmesinin ve çaylarının tüketilebilmesinin yanı sıra vitamin kaybının önlenebilmesi adına taze olarak da tüketilmesi önerilir. Mucize bir besin olarak da tanımlanabilecek olan sarımsağın sağlık alanında fayda sağladığı alanlardan bazıları şunlardır:

Sarımsağın Saçlara Faydaları

Soğanlı bitki türlerinden biri olan sarımsağın saça faydaları oldukça fazladır. Zengin vitamin ve mineral içeriği ile saçların güçlenmesine, daha parlak ve canlı bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur. Buna ek olarak kan dolaşımını hızlandırması ve saç köklerini güçlendirmesi gibi nedenlerle saç dökülmesinin önlenmesi üzerinde de oldukça etkilidir. Taze olarak veya yemeklerle birlikte tüketilmesinin yanı sıra sarımsak, saçlara bakım yapmak için de oldukça uygundur. Çoğu kişi kokusundan dolayı sarımsak ile saçlara bakım yapma fikrinden hoşlanmayabilir. Fakat özellikle yıpranmış saçları olan veya saç dökülmesi problemi yaşayan kişilerde bu şikayetlerin azaltılabilmesi konusunda önemli etkilere sahip olan sarımsak, bakım sonrası saçların birkaç kez şampuanlanmasının ardından saçta koku bırakmayacaktır. Sarımsakta bulunan kalsiyum, sülfür, E vitamini, selenyum, B grubu vitaminleri ve C vitamini saçlarda nem dengesinin korunması, koparak dökülmelerin önlenmesi, saçların yapısal anlamda güçlendirilmesi ve kepek gibi saç derisi sorunlarının azaltılabilmesi üzerinde etkilidir. Tüm bu olumlu etkilerin elde edilebilmesi için haftada bir veya iki kez dövülmüş sarımsak ve zeytinyağı, argan yağı gibi sağlıklı yağlar karıştırılarak hazırlanmış bir karışımı saçınızda 10-15 dakika bekleterek bakım yapabilirsiniz.

Sarımsağın Kilo Vermeye Faydaları

Sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bir diğeri ise iştah kontrolünün sağlanmasına ve tokluk hissi elde edilmesine yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandıran sarımsak, zayıflama diyeti uygulayan bireylerin düzenli olarak tüketmesi gereken besinlerden bir tanesidir. Günde bir diş taze olarak tüketilebileceği gibi sarımsak çayı şeklinde de tercih edilebilir. Aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasını desteklemesi nedeniyle kabızlık, şişkinlik gibi sorunları önlemeye de yardımcı olur. Tüm bu olumlu etkilerinin yanı sıra sarımsağın kalori içeriği oldukça düşüktür. 100 gramı yalnızca 149 kilo kalori enerji içerir. Bu nedenle gün içerisinde tüketebileceğiniz bir porsiyon sarımsağın yaklaşık olarak 15 kaloriye denk geleceği söylenebilir. Dolayısıyla vücuda kalori katmadan olumlu etkiler sağlaması da özellikle kilo vermek isteyen bireyler için oldukça değerli bir özelliktir. Ancak herhangi bir mide hastalığınızın bulunması halinde sarımsağı aç karnına tüketmemeye özen göstermelisiniz. Bu gibi bir hastalığınız söz konusu ise sarımsak tüketmenizde herhangi bir sakınca olup olmadığı konusunda hekiminize danışabilirsiniz. Sarımsağı çay şeklinde tüketmek isteyen fakat kokusundan rahatsız olanlar hazırladıkları çayın içerisine zencefil, limon gibi sağlıklı besin alternatiflerini de ekleyerek daha hoş bir kokuya sahip olmasını sağlayabilir.

Sarımsağın Kansere Faydaları

Hücrelerin kansere karşı korunmasında en önemli rol, besinlerle alınan antioksidanlara aittir. En önemli antioksidanlar arasında yer alan C ve E vitaminleri ile selenyum minerali sarımsakta bol miktarda yer alır. Hassas bir vitamin türü olan C vitamini metal ile temas etmesi halinde etkisini kaybeder. Bu nedenle taze olarak tüketilen sarımsağın metal bıçakla kesilmemesi ve metal ürünlerle temas ettirilmemesi gerekmektedir. Aynı zamanda kükürtlü bileşenler içermesi sebebiyle sarımsak, çok güçlü bir antioksidandır. Düzenli olarak sarımsak tüketmenin beyin tümörleri, kolon kanseri, özofagus kanseri, mide kanseri, prostat kanseri, cilt kanseri ve tiroid kanserine karşı koruma sağladığı yapılan bilimsel araştırmalarla birlikte öne sürülmektedir. Mevcut kanser hastalarında ise yüksek antioksidan içeriğine sahip olan sarımsak, tedavi başarısının arttırılmasına ve sağlıklı hücrelerin tedaviden olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesine katkıda bulunur. Bu nedenle kanserle mücadele eden ve kanserden korunmak isteyen tüm bireyler düzenli olarak sarımsak tüketmelidir.

Sarımsağın Kronik Hastalıklara Faydaları

Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen sarımsak, kronik hastalıklardan korunmak için de mucize bir besindir. Adinopektin adlı hormonun kandaki seviyesini artırmaya yardımcı olan sarımsak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak Tip 2 diyabete karşı koruma sağlarken aynı zamanda diyabet hastalarındaki glukoz regülasyonunu sağlamaya da yardımcı olur. İnsülin direncinin azaltılması üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Kan şekerinin istenen seviyelerde tutulmasına yardımcı olması ile diyabetin sık görülen nöropati, retinopati ve nefropati gibi komplikasyonlarının önlenmesine yardımcı olur. Damar duvarlarında aterom plaklarının oluşmasını önleyen sarımsak, kalp krizi ve diğer tüm kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmanızı sağlar. Bu alandaki faydalarından bir diğeri ise kandaki total kolesterol düzeylerinin düşürülmesine katkı sağlamasıdır. Dolayısıyla kalp dostu besinler arasında yer alan sarımsağı günde en az bir diş taze olarak tükerek kronik hastalıklara karşı önleminizi alabilirsiniz.

Sarımsak; Enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve hızlı bir şekilde iyileştirilmesine yardımcı olur. Dolayısıyla nezle ve gripten idrar yolu enfeksiyonu ve ayak mantarına kadar her türlü hastalıktan korunmak ve bu hastalıkların iyileşmesine yardımcı olmak adına yemeklerinizde sarımsağa bol miktarda yer verebilir, buna ek olarak taze sarımsak tüketimine özen gösterebilirsiniz. Eğer sarımsak tüketmenizin önünde engel teşkil edecek bir sağlık sorununuz yok ise siz de sarımsağı beslenme planınızın bir parçası haline getirerek sağlığınızı koruyabilir, gelecekte karşılaşabileceğiniz pek çok hastalığa karşı önleminizi alabilirsiniz.

SARIMSAK NASIL SAKLANIR?

Sarımsakları saklarken 15 ila 18 derecelik bir sıcaklık idealdir. Oda sıcaklığı genellikle bundan daha yüksek olduğundan, sarımsağınız için iyi bir yer bulmanız gerekir. Örneğin, zemine yakın bir saklama yeri, mutfak dolabınızdaki üst raflardan daha soğuktur ve bu nedenle daha iyi bir seçenektir. Ayrıca sarımsağı su ısıtıcısı, fırın, ocak veya diğer sıcak cihazların yanına koymayın. Ayrıca, parlak güneş ışığının düşmediği bir nokta seçin. Sarımsak gölgede olmayı tercih eder.

DEPOLAMA İÇİN HAVALANDIRMA

Sarımsak soğanları genellikle bir filede satılır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Sarımsakların filede satılmasının nedeni hava almasını sağlamaktır. Bu nedenle sarımsağı kilerde, torbada veya hava geçirmez bir saklama kutusunda saklamak yerine evde saklamak en iyisidir.

Sarımsak Kolayca Nasıl Soyulur ve Saklanır? Tarifi İçin Malzemeler

Sarımsak

Kavanoz

Sarımsak Kolayca Nasıl Soyulur ve Saklanır? Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce sarımsakları diş diş ayırıp sert kısmını ve en alt kısmını kesip boydan çizik atıyoruz ve kavanoza koyuyoruz kapağını kapatıyoruz 2 dk kadar sallıyoruz sarımsakların kabuklarının bir çoğu soyulmuş oluyor, soyulmayanlarda normalden daha çabuk kabuklarından ayrılıyor hepsi bu kadar.