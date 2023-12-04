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Kadın - Aile Sarımsağı zeytinyağında bekletip yerseniz! Ortaya çıkan karışım öyle bir şey ki, kimsenin aklına gelmez!
Kadın - Aile

Sarımsağı zeytinyağında bekletip yerseniz! Ortaya çıkan karışım öyle bir şey ki, kimsenin aklına gelmez!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 20:45:00 - 2023-12-04 20:46:20
Sarımsağı zeytinyağında bekletip yerseniz! Ortaya çıkan karışım öyle bir şey ki, kimsenin aklına gelmez!

Doğal bir antibiyotik olan sarımsağın sağlık açısından çok fazla faydası mevcuttur. Özellikle geçmek bilmeyen öksürük krizlerini alternatif tıp yöntemleriyle hafifletmek isterseniz işte tarifimiz...

Sarımsak, özellikle vücutta ve bağırsaklardaki zararlı mikro organizmaların atılması ve vücut savunması için en etkili gıdalar arasındadır. Yapılan son araştırmalara göre sarımsakta bulunan allisin maddesinin deriye temas yoluyla vücuda girebildiği tespit edilmiştir.
Sarımsakta bulunan bu madde deri yoluyla hücrelere kadar girip vücuda enjekte olur. Faydaları bu şekilde de göstermektedir.
Sarımsak yedikten sonra kokunun tüm vücudu sardığını hissetmişsinizdir. Çünkü kana karışan bu madde yine deriyi geçerek koku yayabilmektedir. İşte bu kadar güçlü ve etkili bir maddedir.
Özellikle kış aylarında geçmek bilmeyen öksürük krizlerine sarımsak doğal ve etkili bir antibiyotiktir. Zeytinyağı ile birleştiğinde tam bir şifa deposu haline gelir. Hem yiyerek tüketildiğinde, hem ayak altına uygulandığında olumlu sonuç verir.
Öncelikle Organik sarımsak ve zeytinyağı edinmelisiniz. Çin sarımsağı ve riviera zeytinyağında olumlu sonuç alınmayabilir. Eğer karışımınız mavi hale geldiyse sarımsağınız doğal değildir, bunu belirtmiş olalım.
5-6 diş doğal sarımsağı iyice ezerek macun haline getirelim.

Üzerini geçecek kadar zeytinyağı koyalım.

Biraz dinlendirelim ve karışımımız hazır.
Öksürük ve ateş durumunda gece uyumadan önce ayak altına güzelce masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Tercihen gündüz de yapabilirsiniz.

Küçük bebeğinize, çocuğunuza ve kendinize uygulayabilirsiniz.

İyice yedirdikten sonra sadece bir çorap giyilmesi yeterli olacaktır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Denenmiş ve onaylanmış bu alternatif tıp yöntemini muhakkak denemenizi öneririz.
Ayak altına sarımsak sürmenin diğer başlıca faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kemik ve eklem ağrılarına karşı etkilidir.

Kan akışını hızlandırır.
Vücut savunma mekanizmasını güçlendirir.

Özellikle tabanlarında yanma veya acı hissedenler bu kürü uygulayabilir.

 

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