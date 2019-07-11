Sarılmanın hastalıkları iyileştirdiğini biliyor musunuz?

Evrensel bir harekettir sarılmak. Sevindiğimizde, üzüldüğümüzde sevdiklerimize sarılmak, güç almak isteriz. Peki, bu hareketin gerçekten insanı iyileştirdiğini biliyor muydunuz?

Sarılmanın faydaları nelerdir?

Stresi azaltır

Yapılan bilimsel çalışmalar üzgün birine sarıldığınız taktirde o insanın stresini azalttığınızı kanıtlamıştır. Bu nedenle sevdikleriniz üzgünse, onlara sarılarak içinde bulundukları ruh halinden kurtulmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

400 deneğin katıldığı bir çalışmada sarılmanın kişilerin hastalıklara yakalanma riskini bir hayli azalttığı kanıtlandı. Kısacası sarılmak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kalp sağlığını korur

200 yetişkin çift arasında yapılan bir deneyde; birbirine sarılan eşlerin kan basıncı seviyelerinin arttığı gözlenmiştir. Bu da kalp sağlığı için son derece faydalı bir durumdur. 40-50 yıllık evliliklerin de sırrının bu olduğu düşünülüyor.

Yüzünüzü güldürür

Sevdiklerinize sarılmak için onların üzgün olmasını beklemeyin. Sevdiklerinize onları sevdiğiniz için sarılırsanız; bu onların yüzlerinin daha çok gülmesine sebep olur. Çünkü sarılmak mutluluk hormonlarının salgılanmasına yardımcı oluyor.

Korkulardan arınırsınız

Sarılmak kişilerin yaşadığı korku, endişe gibi durumları ortadan kaldırır.

Ağrı kesici etkisi

Yapılan bir başka deney, sarılmanın ağrıları hafiflettiği yönünde.

Tedavi sürecini hızlandırıyor

Hastalar tedavileri sırasında motivasyona ihtiyaç duyarlar. Aranılan motivasyon yalnızca sarılmada gizli.

Her gün sarılmak önemli mi?

Konunun uzmanları sağlıklı bireylerin günde dört kez sarılma eylemini gerçekleştirmesini öneriyor. Hasta kişilere ise günde en az 8 kez sarılmamız gerekiyor. Bu demek oluyor ki günün büyük bölümünü yan yana geçirdiğimiz evlatlarımla bol bol sarılmalıyız. Bol bol sarılmak evlatlarımızın hem bağışıklık sistemini geliştirir hem de yüzlerini güldürür. Ergenlik döneminde çocuklar sarılmaktan hoşlanmasa da siz ebeveyn olarak bu durumun sağlık için faydalı olduğunu söyleyerek onların inatlarını kırabilirsiniz.