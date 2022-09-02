Sarıklı-cübbeli adamlar pavyonda görüntülenmişti! O fotoğrafın sebebi bakın ne çıktı
Sosyal medya, sarık ve cübbeleriyle pavyonda bir masada oturan kişilerin videosunu konuşuyor. İslam düşmanları, sarıklı-cübbeli kişilerin âlem yaptığını iddia etmişti. Ancak gerçek bambaşka çıktı.
Özellikle İstanbul'da zaman zaman eğlence mekanlarının önünde tebliğ yapan sarıklı-cübbeli adamlar bu kez Ankara'da bir pavyonda görüntülendi. Pavyonda eğlence sürerken, bir masada oturan sarıklı cübbeli adamların görüntüsü sosyal medyayı salladı.
Sosyal medyada İslam düşmanı kesimler, sakallı-cübbeli adamların pavyonda eğlendiğini iddia ederken gerçek bambaşka çıktı. Görüntülerdeki sarıklı ve cübbeli 5 kişinin pavyonda eğlenmediği, pavyondakilere 'tebliğ' yaptığı öğrenildi.
Daha önce metrobüs, tekel bayisi, eğlence mekanları ve kafelerde ortaya çıkan tebliğcilerin görüntüsü sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.