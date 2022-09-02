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Gündem Sarıklı-cübbeli adamlar pavyonda görüntülenmişti! O fotoğrafın sebebi bakın ne çıktı
Gündem

Sarıklı-cübbeli adamlar pavyonda görüntülenmişti! O fotoğrafın sebebi bakın ne çıktı

Sosyal medya, sarık ve cübbeleriyle pavyonda bir masada oturan kişilerin videosunu konuşuyor. İslam düşmanları, sarıklı-cübbeli kişilerin âlem yaptığını iddia etmişti. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 12:31:00 -
Sarıklı-cübbeli adamlar pavyonda görüntülenmişti! O fotoğrafın sebebi bakın ne çıktı

Özellikle İstanbul'da zaman zaman eğlence mekanlarının önünde tebliğ yapan sarıklı-cübbeli adamlar bu kez Ankara'da bir pavyonda görüntülendi. Pavyonda eğlence sürerken, bir masada oturan sarıklı cübbeli adamların görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada İslam düşmanı kesimler, sakallı-cübbeli adamların pavyonda eğlendiğini iddia ederken gerçek bambaşka çıktı. Görüntülerdeki sarıklı ve cübbeli 5 kişinin pavyonda eğlenmediği, pavyondakilere 'tebliğ' yaptığı öğrenildi.

Daha önce metrobüs, tekel bayisi, eğlence mekanları ve kafelerde ortaya çıkan tebliğcilerin görüntüsü sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.

 

 

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Yorumlar

Temel Çelik

Tebliğinin yeri ve mekanı yoktur ama bu gibi yerlerde tebliğ yapmak kaş yaparken göz çıkartmaya benzer. İblislere koz vermiş olursunuz. Bu da toplumda geri teper.

Mustafaoglu

Gencligimi hatirladim Yoldan cikmis bir tanidik vardi onu yola getirmek icin birahaneye gitmistim.Beni görünce oo sende ticanimi oldun diye cikis yapmisti, derken ya sabir cekip, buralar sana göre degil , diye teblig ettikce o iyice azginlasip bira sisesini önüme koyup biraz icmeye zorlayinca benim cinler kafama cikti al siseyi vur masaya kir cek git diye kendimle mücadeleye basladim , aman dur ne yapiyorsun sen bura sahsi komunun icin gelmedinki 250 km yol yaptin Allah icin , kendimi firenlemeye calisirken karsi masada kafayi cekmis sarhos bir ihtiyar almanin dikkatini cekmisiz, adam birden ayaga kalkti, BIRAK ADAMI GÖRMÜYORMUSUN ICMIYOR" diye bagirinca bizim tanidik sok gecirdi üzüldü büzüldü...Ve onun bu cikis hidayetine vesile oldu..
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