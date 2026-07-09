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Yerel Sarıkamış'ta misafirlikten dönen aileyi ayılar karşıladı
Yerel

Sarıkamış'ta misafirlikten dönen aileyi ayılar karşıladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla birlikte ilçe merkezine inen boz ayı, bu kez orman yerine bir evin bahçesini mesken tuttu. Vatandaşlar, kendi evlerine girebilmek için ayıların bahçeden ayrılmasını dakikalarca bekledi.

Sarıkamış'ta son günlerde sık sık yerleşim alanlarında görüntülenen boz ayılar, bu kez ilginç görüntülere sahne oldu. İlçe merkezine yavrularıyla birlikte inen anne ayı, yiyecek bulmak amacıyla bir evin bahçesine girdi. Bahçede uzun süre dolaşan ayı ve yavruları, çöp ve yiyecek ararken çevreyi de dikkatle kontrol etti. Tam o sırada misafirlikten dönen ev sahipleri, araçlarıyla bahçe kapısına geldiklerinde beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Bahçe kapısının hemen arkasında anne ayı ve yavrularını gören vatandaşlar, tehlikeye karşı araçlarından inmeyerek beklemeyi tercih etti. Ayı ailesinin bahçeden ayrılmasını sabırla bekleyen vatandaşlar, yaşanan ilginç anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntülerde anne ayının yavrularıyla birlikte bahçede rahat tavırlar sergilediği, araç içerisindeki vatandaşların ise beklediği görüldü. Ayı ailesi bir süre sonra geldikleri yönden uzaklaşınca ev sahipleri araçlarından inerek evlerine girebildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, "Bu kez ev sahipliği sırası ayılardaydı" dedirtti. Sarıkamış'ta yaşanan olay, izleyenlere tebessüm ettirdi.

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