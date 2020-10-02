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Aktüel Sarıkamış'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında çay ocakları kapatıldı
Aktüel

Sarıkamış'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında çay ocakları kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:58:57 -
Sarıkamış'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında çay ocakları kapatıldı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çay ocakları ve kahvehaneler kapatıldı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal başkanlığında toplanan Hıfzısıhha Kurulu, ilçede Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Kararlar doğrultusunda, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe merkezinde hizmet veren çay ocakları ve kahvehaneler ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Toplantı sonrası Kaymakam Koşal ve beraberindekiler, ilçede Kovid-19 denetimi yaparak vatandaşları uyardı.


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