Sarıkamış’ta FIS Sarıkamış Cup heyecanı başladı

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona 21 ülkeden 126 sporcu katılırken, sporcular kristal kar üzerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) takviminde yer alan yarışlar, hem sporcular hem de izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Yarışmaların başlaması dolayısıyla açıklamada bulunan Enis Aslantatar, Sarıkamış’ın sahip olduğu doğal avantajlara dikkat çekti. Aslantatar,

“Bugün itibariyle ilçemizde Uluslararası Kayak Şampiyonası başlamış bulunmakta, avantajımız kendi ilçemizde kristal karlar diyarında doğal karın olması, bundan dolayı da yarışmacılar sarıçam ormanları arasında kaymaktan çok memnun. Bundan sonraki uluslararası şampiyonaların hepsine Sarıkamış olarak ev sahipliği yapmak” dedi.

Sarıkamış’ın eşsiz doğasında düzenlenen şampiyona, yalnızca sporcular için değil, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler açısından da görsel bir şölen sunuyor. Sezonun açılmasıyla birlikte hareketlenen merkezde, kayak yarışlarının yanı sıra atlı kızak turları ve çeşitli etkinliklerle kış turizmi yoğunluk kazandı.

Sarıkamış’taki organizasyonun tamamlanmasının ardından ise kayak tutkunlarının rotası Erzurum’a çevrilecek. FIS Sarıkamış Cup’ın sona ermesiyle birlikte, 26-29 Aralık tarihleri arasında FIS Palandöken Cup yarışlarının düzenlenmesi planlanıyor.