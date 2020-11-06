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Yerel Sarıkamış'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Sarıkamış'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Feci kazada 4’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:28:00 -
Sarıkamış'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İsmail Cengiz idaresindeki 25 HD 54 plakalı otomobil, Kars'ın Sarıkamış-Horasan kara yolunun Çamyazı köyü mevkisinde karşı şeritten gelen M.Ö yönetimindeki 07 GJF 54 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Y.C, Z.A ile kamyonetteki M.N.D, A.N ve M.T yaralandı.

Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı kişiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar Sarıkamış Devlet ile Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sürücüler ile otomobildeki diğer 2 kişinin genel sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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