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Yerel

Sarıkamış’ta aç kalan anne ve yavru ayılar ilçe merkezine indi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan anne ve yavru boz ayılar, cadde ve sokaklarda yiyecek aradı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:24:15 -
Sarıkamış’ta aç kalan anne ve yavru ayılar ilçe merkezine indi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan anne ve yavru boz ayılar, cadde ve sokaklarda yiyecek aradı.


Sarıçam Ormanları arasında yaban hayata da ev sahipliği yapan Sarıkamış’ta, kış uykusundan uyanan anne ve yavru boz ayı ilçe merkezine indi. Apartman önlerinde bulunan çöp konteynerlerinden yiyecek arayan anne ve yavru ayılar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sokak köpeklerinin havlaması üzerine anne ayının ise yavrularını korumak için kaçmadığı görüntüler dikkat çekti.


Vatandaşlar, ayıların binalarının önlerine yiyecek aramak için geldiğini, köpeklerin ayıların peşinde olduğunu ama anne ayının yavrularını korumak için kaçmadığını söyledi.

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