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Sarıkahraman: "Üretici üzerinde oynanan oyunlar var"

Ordu’nun Ünye İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Cumhurbaşkanımız tarafından 16,5 ve 17 TL olarak fındık taban fiyatı açıklanmasının ardından bazı iş birlikçiler fiyatları 15 ile 14 liraya düşürerek üreticinin kaderiyle oynamaya devam ediyorlar" dedi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:06
Sarıkahraman: "Üretici üzerinde oynanan oyunlar var"

Ordu’nun Ünye İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, "Cumhurbaşkanımız tarafından 16,5 ve 17 TL olarak fındık taban fiyatı açıklanmasının ardından bazı iş birlikçiler fiyatları 15 ile 14 liraya düşürerek üreticinin kaderiyle oynamaya devam ediyorlar" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık taban fiyatının 16,5 ve 17 TL olarak açıklandığını hatırlatan Sarıkahraman, uluslararası bazı firmaların üretici ve fındığın üzerinde oyun oynadığını iddia etti. Sarıkahraman, "Bu yılın tüm paydalar tarafından ekmeği bölüşme yılı olduğunu, herkesin güzel ekmek yiyebileceğini ,Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de alım politikası hem alma günü olarak hem de fiyat olarak insanları mutlu etmişti. Üretici bin bir emek ile ürettiği üründen 15-16 TL kazanmamalıydı. Fındık karteli ve onun iş birlikçileri boş durmadılar. Sezon öncesi en büyük alıcıların piyasa 15,5 TL’den aşağı düşmez dediklerini biliyorum. Bütün bunlar aslında ölümü gösterip sıtmaya razı etmektir. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanırken fındığımız üzerinde de oynanan oyunları görmezden gelemeyiz. Özellikle Karadeniz fındığı üzerindeki oyun bambaşkadır. Yıllardır söylüyorum; Türkiye bir tarım ülkesi Karadeniz fındık cennetidir. Dünyanın en iyi fındığı en güzel damak tadı buradadır. Bunun içindir ki daima söylüyorum Ordu, Giresun ve Trabzon fındıkta koruma altına alınmalıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:06
  1. doğa

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