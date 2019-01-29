Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

"Çocuklar dinin öğrenmesin, parkta oynasın" gibi skandal sözleriyle tanınan CHP'nin eski milletvekillerinden Barış Yarkadaş, Mustafa Sarıgül'ün Cuma günü DSP rozeti takacağını açıkladı.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında CHP'den istifa eden Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın DSP'ye katılacağını söyledi.

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, bir süre önce CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün yol haritasını açıkladı.

Tarih verdi

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Mustafa Sarıgül, çarşamba günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ankara'da görüşecek. Sarıgül, cuma günü ise İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek rozet takacak. Sarıgül böylece DSP'nin Şişli adayı olacak

"İBB adaylığı teklif edilecek"

DSP, İstanbul'da birçok ilçede de aday çıkarma hazırlığı yapıyor. DSP yeniden canlandırılmak isteniyor. Bu bağlamda, CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'e de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif edilecek.

"Acar da DSP'de"

Marmaris'te aday gösterilmeyen CHP'li Ali Acar da yarın DSP'ye katılacak. DSP, yeniden aday yapılmayan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya da teklif götürecek."

İstifa etmişlerdi

Marmaris'in CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar, partisi tarafından 31 Mart'taki seçimlerde tekrar aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa etti. Acar, istifasını, partisinin İlçe Başkanlığı önünde yaptığı açıklamayla duyurdu. Acar, kendisi ile birlikte partisinden 1600 üyenin de istifa ettiği söyledi.

İstanbul Şişli'den belediye başkanı adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti. Sarıgül, yaptığı açıklamada "CHP'den üzülerek istifa ediyorum. Yol haritamı Şişlililer ile belirleyeceğim." dedi.