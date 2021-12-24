Sarıgül’den Putin’e tepki

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarına tepki gösterdi. Kütahya’da esnaf ziyareti yapan Sarıgül, basın mensuplarına gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.



Sarıgül, "Daha piyasa ekonomisini kuramamış, demokrasiyle değil, tek adamla yönetilen Rusya’nın Devlet Başkanı Türkiye gibi oluruz. diyerek, bize gülüyor. TDP olarak, Amerika’nın demokrasimize karışmasına nasıl karşıysak, Rusya’nın da bizim işlerimize karışmasına müsaade etmeyiz. Putin’i haddini bilmeye, devleti yönetenleri de bu konuda tavır koymaya davet ediyorum. Bugün ülkeyi yönetenlerin ekonomi anlayışları, halkı düşünen bir ekonomi değildir. Halkı düşünen bir ekonomi, ülkenin parasını bu hale getirmez. AK Parti’nin artık ülkeye verebileceği de, ülkeden isteyebileceği de bir şey yoktur ve kalmamıştır" diye konuştu.