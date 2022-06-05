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Gündem Sarıgül ve Özdağ birbirine girdi! 'Benim bildiklerimi bilmezsin'
Gündem

Sarıgül ve Özdağ birbirine girdi! 'Benim bildiklerimi bilmezsin'

TDP lideri Mustafa Sarıgül, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a mültecilerle ilgili sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Özdağ'dan Sargül'e cevap gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 21:57:00 - 2022-06-05 22:21:45
Sarıgül ve Özdağ birbirine girdi! 'Benim bildiklerimi bilmezsin'

TDP lideri Mustafa Sarıgül, katıldığı canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mültecilerle ilgili sözlerini değerlendirdi. Ümit Özdağ Sarıgül'ün sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sarıgül tepki gösterdi

Özdağ'ın sığınmacılar hakkındaki konuşmalarını romantik bulduğunu ifade eden Sarıgül, "İktidara geldim hemen göndereceğim mantığını doğru bulmayız o insanlar kargo paketi değil. Kolay kolay gitmezler ama gitmeleri gerekir. Bunun en doğrusu AB ülkelerini mültecileri eşit olarak alması." ifadelerini kullandı.

Özdağ cevap verdi

Sarıgül'e sosyal medya hesabından yanıt veren Özdağ "Sevgili Sarıgül, TikTok için çok ciddi pozlarda ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen. Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez. Ben o işlerden anlamam. Siz benim bildiklerimi bilmezsiniz. İyi çalışmalar dilerim." dedi.

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