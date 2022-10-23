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Siyaset Sarıgül: TSK üzerinden münafıklık yapmayın
Siyaset

Sarıgül: TSK üzerinden münafıklık yapmayın

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TSK’nın uluslararası demokratik dünyanın kullandığı mühimmatların dışında hiçbir mühimmat kullanmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 22:24:00 -
Sarıgül: TSK üzerinden münafıklık yapmayın

Konya’dan TTB Başkanı Fincancı’ya tepki gösteren Sarıgül, şunları dile getirdi: “TSK demokratik dünyadaki silahlı kuvvetler içindeki en saygın olanıdır. TSK’yı hiç kimse iç siyasete çekmesin. Sakın ha sakın TSK’mize hiç kimse dilini uzatmaya kalkmasın. TSK, bayrağımızı, toprağımızı, ulusal çıkarlarımızı korumak için var gücüyle mücadele etmektedir. Silahlı kuvvetlerimizi hiç kimse iç politika malzemesi yapmasın, siyaset silahlı kuvvetlerimizden lütfen elini çeksin. Mehmetçiğimizin moralini bozacak, Mehmetçiğimizin enerjisini düşürecek her türlü münafık konuşmaları reddediyoruz.”

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