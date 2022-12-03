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Siyaset Sarıgül tokadı vurdu, çocuğun dengesi bozuldu
Siyaset

Sarıgül tokadı vurdu, çocuğun dengesi bozuldu

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir gence yine tokat attı, bu kez kantarın topuzunu kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 12:37:00 -

Sosyal medya üzerinden paylaştığı kısa videolar ile dikkat çeken, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu videolardan birinde ismini sorup şiirle karşılık verdiği bir gence attığı tokatta ayarı tutturamadı.

Söz konusu videoda Sarıgül önce karşısındaki gence adını sordu.

Ali cevabını alan Sarıgül'ün videonun devamında söyledikleri şu şekilde:

"Ali, önemli bir isim bak Ali,

Doğudan batıdan yurduma düşen,

Atım eğerlendi kılıcım kuşan,

Ne gezersin alim günlerin geldi"

Sarıgül, okuduğu şiir biter bitmez karşısındaki gencin göğüs kafesine doğru elinin iç kısmı ile tokat attı.

Ancak bu tokadı beklemeyen genç, geriye doğru giderek kadrajdan çıktı. Durumu fark eden Sarıgül genci kendisine doğru çekip sarıldı.

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Yorumlar

Murat

Herif-i naşerif ruh hastası.Acil psikolojik tedavi görmeli.
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