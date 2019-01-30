Sarıgül resmen açıkladı: Birlikte yolumuza devam edeceğiz CHP'de aday gösterilmeyeceğini öğrenince istifa eden Mustafa Sarıgül, Şişli adaylığı için bugün DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşecek. Görüşme öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıgül,"Birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilmeyince partiden istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'ye geçiyor. Sarıgül'ün, seçimlere DSP'den girmesi bekleniyor. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, DSP'ye katılmak için bugün, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşecek. 'Birlikte yolumuza devam edeceğiz' Görüşme öncesi Twitter'dan mesajını paylaşan Sarıgül, "Genel Başkanımız Bülent Ecevit o gün beni Şişlili yurttaşlarıma emanet etmişti, Şişli'yi de bana... Yıllardır yolumdan hiç dönmedim. Bu gün de Bülent Ecevit'in bize öğrettiği siyaset kültürünü sürdürerek Genel Başkan Önder Aksakal'la birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi. Sarıgül-Aksakal görüşmesi bugün Sarıgül ile Aksakal'ın bugün saat 12.00'de DSP Genel Merkezi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

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