Sarıgül, DSP’den ayrıldığını duyurdu

Sarıgül, resmi Twitter hesabından “Kalplerimiz Türkiye İçin Atacak” başlığıyla paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: “Tarihi bir dönemeçte, milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak üzere büyük bir göreve çıkıyorum. Ecevit’imizin barışa ve umuda yolladığı güvercinler gibi baba ocağından askere uğurlanan bir gencin duygularıyla DSP’den ayrılıyorum. Bu yolculuğun zor ve çileli olduğunun naza, bahaneye ve yorgunluğa yer olmadığının bilincindeyim” dedi.