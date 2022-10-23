Sarıgül, Binali Yıldırım'ı ziyaret etti

Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Azerbaycan'da geçirdikleri trafik kazasının ardından uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret etti. Çok önemli bir kazayı atlattıklarına dikkat çeken Sarıgül, "Uzun yıllar ulaştırma bakanlığımızı yapan meclis başkanlığımızı yapan, başbakanlığımızı yapan çok değerli hemşerim Sayın Binali Yıldırım Başbakanımızı ziyaret ettik. Kazanın kamuoyuna yansıdığından daha önemli bir kaza olduğunu gördüm" diye konuştu.

Siyasette nezaketi, zerafeti, insanlığı hiçbir zaman elden bırakmamak gerektiğini dile getiren Sarıgül, "Görüşleriniz, düşünceleriniz farklı olabilir ama söz konusu insansa o insanlığın gereğini ve görevini yerine getirmek lazım. Sayın başbakanımıza, milletvekilimiz Şamil Beye bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bir kez daha Allah'ım böyle kazaları hiç kimseye göstermesin. Ben de ziyaretimi yaparak şu an buradan vicdanen mutlu ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük bir kaza atlattıklarını vurgulayan Sarıgül, şunları söyledi: "İlk önce Azerbaycan'da görev esnasında böyle bir kaza olunca kamuoyuna yansıması hafif bir kaza gibi anlatıldı. Ama benim gördüğüm ve hocalarımızın söylediğine göre gerçekten ciddi bir kaza olmuş. Büyük geçmiş olsun."

Kaynak: Sabah