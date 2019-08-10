Sarıgöl’de uyuşturucu operasyonu Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 6 kök Hint keneviri ve 12.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 6 kök Hint keneviri ve 12.5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçeye bağlı Beyharmanı Mahallesinde M.K’ya (55) ait eve düzenlenen operasyonda, bahçede ekili vaziyette 6 kök Hint keneviri ve 12.5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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