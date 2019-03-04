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Sarıgöl’de işaret dili öğrenen sağlık çalışanlarına sertifika

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki devlet hastanesinde 120 saatlik işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan sağlık personeline düzenlenen törenle sertifika verildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:09
Sarıgöl’de işaret dili öğrenen sağlık çalışanlarına sertifika

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki devlet hastanesinde 120 saatlik işaret dili kursunu başarıyla tamamlayan sağlık personeline düzenlenen törenle sertifika verildi.


Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesinde açılan 120 saatlik Türk İşaret Dili Kursu tamamlandı. Kursu başarıyla tamamlayan 24 personele sertifikaları Sarıgöl Devlet Hastanesi Toplantı Salonu’nda dağıtıldı. Törende konuşan Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, ”Şimdiye kadar Sarıgöl Devlet Hastanesinde görev yapan 24 personele işaret dili kursumuzda eğitim verdik. Sene sonuna kadar tüm personele bu eğitimi vereceğiz. Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi ilçemizde bulunan tüm kurumlara hizmet vermeye devam edecektir” dedi.


Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, “Bu projenin amaçlarından biri engelli vatandaşlarımızla beraber duyarlılık oluşturmak. Hastanemize tedavi amaçlı duyma ve konuşma engelivatandaşlarımız da geliyor, bu kurs sayesinde personelimizengelli vatandaşlarımızla diyalog kurmasını öğrendiler, katkılarından dolayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:09
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