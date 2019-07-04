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Sarıgöl üzümü dünyaca ünlü zincir marketin raflarına giriyor

Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kaldırma Kooperatifi, dünyanın önde gelen bir zincir market markası ile yaş üzüm alımı protokolü imzaladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:19
Sarıgöl üzümü dünyaca ünlü zincir marketin raflarına giriyor

Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kaldırma Kooperatifi, dünyanın önde gelen bir zincir market markası ile yaş üzüm alımı protokolü imzaladı. 32 ülkede yüzlerce marketi bulunan, Türkiye’de ise 35 markete sahip olan firma, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerine raflarında yer verecek. Üreticiler sattıkları ürünlerin ödemelerini 20 gün içerisinde alacak.


Sınırlı Sorumlu Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi ile Ticaret Bakanlığı Yaş Meyve ve Sebze Genel Müdürlüğünün ortak çalışması ilk meyvelerini verdi. Bakanlığın girişimiyle uluslararası bir market zinciri olan Metro Grossmarket, S.S.Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kaldırma Kooperatifi ile yaş üzüm alımı konusunda protokol imzalandı. Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi ile zincir marketin Ege Bölge Satın Alma Müdürü Serkan Ülker, Sarıgöl’de bir araya gelerek protokolü imzaladı. Yapılan protokol hakkında bilgi veren Ege Bölge Satın Alma Müdürü Serkan Ülker, ’’Firmamız Ticaret Bakanlığı Yaş Meyve ve Sebze Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma kapsamında Sarıgöl’den haftanın üç günü yaş üzüm alacak. Üreticilerin paraları da 20 gün içerisinde ödenecek. Market zincirimiz 5 kıtada, 32 ülkede yüzlerce mağazası var. Türkiye’de 35 mağazamız bulunmaktadır. Bu yıl marketler zincirimizde Sarıgöl Sultaniye üzümleri olacak’’ dedi.



"Amacımız üreticimizi korumak"


S.S Sarıgöl Merkez ve Mahalleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi ise, "Kurduğumuz kooperatifimizin 217 ortağı var. Satılan üzümlerimizin parası garanti altına alındı. Biz hep diyoruz, tüm üreticiler kooperatifimize üye olsunlar. Kooperatifimiz bu yıl ilk yaş üzümünü satacak. Kooperatifimizden yaş üzüm almak isteyen bazı firmalarda var. Onlarla da protokol imzalanacak. Hayırlı olsun’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:19
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