0553 313 94 23

Sarıeroğlu'ndan Malazgirt mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Malazgirt Zaferi dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Malazgirt'te yine büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, hele de içerisinden geçtiğimiz bu dönemde, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salmaya devam edeceğimizin güçlü mesajlarını vereceğiz." dedi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:02
Sarıeroğlu'ndan Malazgirt mesajı

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, kentte yoğun günlerin yaşandığını belirterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Okçular Vakfı ve AK Parti'nin koordinasyon sürecinde yer aldığı kutlamalara çok önemli bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Sarıeroğlu, "1071, tarihimiz için çok önemli. Eğer bugün bu coğrafyada halen varlığımızı sürdürebiliyorsak bu zafere borçluyuz. Sultan Alparslan ve tüm ecdadımızı, tüm şehitlerimizi rahmetle yad etmek istiyorum. Gazilerimizi minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize de şifa ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Onlar olmasaydı bu vatanda hala varlığımızı sürdüremezdik. İnşallah bu varlığımız, bu büyüklüğümüz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olacak bu topraklarda. İnşallah şehitlerimizin bizlere emanet etmiş olduğu bu vatana, bu topraklara biz de sahip çıkarak, bundan sonra da ilelebet varlığımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan liderliğinde yeni nesillere tarihi anlatmak adına önemli adımlar atıldığını, Muş ve Bitlis'te kutlamalar için yeni alanlar inşa edildiğini anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah buralar 365 gün canlı olacak. Hem Muş hem Bitlis için yeni imkanlar oluştu. Malazgirt'te yine büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, hele de içerisinden geçtiğimiz bu dönemde, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salmaya devam edeceğimizin güçlü mesajlarını vereceğiz. Birlik ve beraberliğimizin, kenetlenmemizin, omuz omuza dayanışma içerisinde olmamızın ne kadar önemli olduğunu hissettiğimiz dönemlerdeyiz. Yine bu mesajı da güçlü bir şekilde tüm dünyaya, Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt'ten vermiş olacağız."

Sarıeroğlu, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:02
  1. Muş
  2. Bitlis
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
  4. malazgirt zaferi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla telefonda görüştü
    1. Mevlüt Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla..
    2. Hem Erdoğan’a “demokratik değil” dedi,..
    3. ABD'li eski diplomattan küstah..
    4. MİT ve polisten terör operasyonu!
    5. Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
    6. Gaziantep'te trafik kazası: 18 kişi..
    7. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Zafer..
    8. Kırmızı listedeki teröristin nasıl..
    9. Trump’a “mütevazı” dedi, cevabı aldı
    10. Almanya’da cami karşısına açılan..
    11. PKK'nın çağrı yaptığı eyleme izin yok!
    12. Papa 40 yıl sonra oraya gitti!
    13. AK Parti binasına saldıran zanlı..
    14. Trump etkisi: Meksikalı olduğun için..
    15. Irak'ta kritik görüşme!
    16. Fenerbahçe yeni transferi resmen..
    17. Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz..
    18. Belediye Başkanı açıkladı! O stat..
    19. Suudiler diken üstünde... Kılıf çoktan..
    20. İki ayağını kaybeden sevimli köpek..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz