Sarıcaoğlu: “Derdimiz seçim değil hedefi yakalamak”

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Siyaset ilkeli ve omurgalı yapılmalı” dedi.

AK Parti Kavak İlçe Teşkilatı, 31 Mart’ta görev yapacak sandık görevlileri ve müşahitlere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kardelen Düğün Salonu’nda sandık görevlilerinin çalışmalarını anlatan görsel bir sunumla toplantının açılışı yapan AK Parti Kavak İlçe Başkanı Osman Atlı, “31 Mart’ta en güzel sonucu elde edeceğiz. Ancak ezici bir oyla sandıktan çıkmamız için önce çok çalışmalıyız sonra da sandığa sahip çıkmalıyız” diye konuştu.

Başkan İbrahim Sarıcaoğlu da asla “Kavak’ta seçimi nasıl alırız” endişesi içinde olmadıklarını belirterek, “Halkımızın ilgisi ve gösterdiği sevgi bu seçimin galibinin AK Parti olduğunu zaten bugünden ortaya koyuyor. Bizim tek derdimiz Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz yüzde 80 hedefi yakalamak” şeklinde konuştu.

"Onlardan ülkeye hayır gelmez"

Konuşmasında seçmenlere kendisini tüm partilerin adayı olarak tanıtarak oy isteyen İYİ Parti adayına değinen Sarıcaoğlu, “Bağımsız aday olursun ‘Ben tüm partililerin adayıyım’ dersin bunu anlarım. Ama bir partiden aday olup böyle konuşmak doğru değil. Siyasetin bir omurgası olmalı ve düzgün yapılmalı. Böyle ben bir yere geleyim de nasıl olursa olsun mantığı ile siyaset yapılmaz. Halkımız fitnecilere, fesatlara asla geçit vermedi. Bundan sonra da vermeyecektir. HDP’nin destek verdiği partiden de adayında da bu memlekete bir hayır gelmez" ifadelerini kullandı.

MHP ilçe Başkanı Cahit Kamber de önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerin sadece bir yerel seçim olarak görülmemesini istedi. Kamber, “31 Mart’ta ülkenin geleceğini oylayacağız. O gün sandığa gidin ve zillet ittifakına en güçlü bir şekilde oylarınızla gereken cevabı verin. İşte biz nefis yapmadık. Kaçanlardan, satanlardan olmadık. Dün ülkücüyüm, omurgalıyım diyenler aday olamayınca trenden indiler. Bir daha da binmeleri mümkün değil. Hiç kimse bunlara kanmasın” şeklinde konuştu.