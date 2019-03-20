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Sarıcaoğlu: “Bizim sözümüz yerine gelir”

Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, “Halkımıza ne söz verdiysek yaptık.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:39
Sarıcaoğlu: “Bizim sözümüz yerine gelir”

Kavak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, “Halkımıza ne söz verdiysek yaptık. Yerine gelmeyecek sözü de biz vermeyiz” dedi.


Kavak’ta göreve geldiği 2014 yılından buyana tüm mesaisini ilçenin gelişimine harcadığını söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “16 proje sözü vererek göreve geldik ama tam 70 projeyi beş yılda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Çünkü bizim derdimiz ilçemizin gelişmesi, insanımızın refah düzeyinin artmasıdır” diye konuştu.


Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir’in Kavak’ta Kardelen Düğün Salonu’nda düzenlediği proje tanıtım toplantısında bugüne kadar ilçe halkına verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini söyleyen Sarıcaoğlu, “Bizim sözümüzde cayma olmaz. Bizim sözümüzde geri adım olmaz. Ne söylediysek, ne vaat ettiysek hepsi yerine geldi. Bundan sonra da gelmeye devam edecek. Çünkü biz hiçbir zaman yerine yetiremeyeceğimiz şeyler için söz vermedik” şeklinde konuştu.


Sarıcaoğlu, Kavak’ta seçimin Cumhur İttifakı lehine bittiğini ancak şimdi fark atmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.


Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı, AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı, MHP ilçe Başkanı Cahit Kamber, meclis üyesi adayları ve eski AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, muhtarlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı toplantıda konuşan MHP ilçe Başkanı Cahit Kamber de daha önce MHP’li olan İYİ Parti adayını eleştirdi.



"Kavak’ın büyümesi artarak sürecek"


Cumhur İttifakı ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de Kavak’ın AK Parti’li belediye döneminde aldığı yatırımlarla sıçrama kaydettiğini anlattı. Demir, ilçenin 31 Mart’ta da tercihini güçlü biçimde AK Parti’den yana kullanması halinde geleceğinin bugünden daha parlak olacağını belirterek, “Kavak’ın gösterdiği bu sıçrama bundan sonra da artarak devam edecektir. Hedefimiz Kavak’ı bir sanayi kenti haline getirmek. Bunların dışında Kavak’ta seracılığın gelişmesi ve ilçede kaz üretme çiftliği kurulması yolunda da destek olacağız. Bunlar içinde 31 Mart’ta çok güçlü bir destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:39
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