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Aktüel

Sarıcakaya’daki hava sıcaklığı Adana’yı aratmadı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde termometreler 40 dereceyi görerek kavurucu sıcaklığıyla meşhur Adana’yı aratmadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:47:46 -
Sarıcakaya’daki hava sıcaklığı Adana’yı aratmadı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde termometreler 40 dereceyi görerek kavurucu sıcaklığıyla meşhur Adana’yı aratmadı.


Ülke genelinde hissedilen sıcak hava dalgası Eskişehir’i de etkisi altına aldı. Kentte ve civar ilçelerde hava sıcaklığı son günlere nazaran artarken, Sarıcakaya ilçesinde ise termometreler 40 dereceyi gördü. İç Anadolu’nun ’Antalya’sı’ olarak isimlendirilen ve mikroklima özelliği ile mandalina, portakal, zeytin ve hatta yüksek kesimlerinde fındık bile üretilen 200 rakımlı Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesi adeta kavruluyor. Sarıcakaya, kavurucu sıcaklığı ile nam salan Adana’yı geride bıraktı. Geçen günlerde yoğun yağışa maruz kalan Eskişehir’de ise hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı.


Öte yandan meteorolojik verilere göre; sıcak havanın yerini hafta boyunca belli aralıklarla yağışa bırakacak.

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